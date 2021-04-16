Горняк22: 67% россиян предпочитают русские термины иностранным

Иностранные слова в русской речи использовать ни к чему. Так считает 67% опрошенных ВЦИОМ россиян. А 54% и вовсе уверены, что применение иностранных слов несет угрозу сохранению русского языка.

Чаще такое мнение высказывают представители старшего поколения. Недовольны иностранными терминами в русской речи 74% респондентов старше 60 лет, 69% в возрастной группе 45–59 лет и 64% тех, кому от 25 до 44 лет. Среди молодежи 18–24 лет 41% полагает, что заимствования нужны. Чаще иностранные слова одобряют жители городов, нежели деревень.

50% участников опроса сообщили, что совсем не используют в речи нерусские слова. 67% считают, что иностранные термины следует заменить отечественными.

24% опрошенных отметили, что применяют архаичные слова и обороты. Наиболее популярные: сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%).

Алтайская правда