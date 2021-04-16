Горняк22: 16 апреля — Никита Водопол. Что обязательно нужно сделать в этот день

16 апреля в народном календаре — Никита Водопол, Угощенье Водяного. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской.

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Его нужно было задобрить – угостить хлебом или кашей. А бывало, оставляли ему куриные потроха.

Полагали, что если водяной не заберет, значит, пища пригодится всем тварям, живущим в реке. И все же считалось. Если водяной отказывается принимать подарок, то это плохой знак для рыболова. Также плохой улов предвещал нерастаявший лед на реке.

Поэтому рыболовы обязательно просили удачи и пытались задобрить водяного. На Руси даже в некоторых областях ради этого лошадь топили в реке.

Народные приметы на 16 апреля

После обеда подул ветер – будут хорошо расти яровые.

Если дует северный ветер – рожь дождями зальёт.

Если ночью ясно, то возможны заморозки.

Днем жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

На восходе солнце красного цвета – к перемене погоды.

Алтайская правда