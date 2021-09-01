Горняк22: Соцсети: в Новоалтайске автомобиль сбил женщину на «зебре» и скрылся

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Судя по кадрам, женщина получила серьезные травмы. После удара она лежала на асфальте, не вставая. К ней подбежали случайные прохожие

Днем 31 августа на улице Октябрьской в Новоалтайске сбили женщину, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель сбил женщину и, не сбавляя скорости, поехал дальше.

По словам очевидцев, автомобиль примерно через 100 метров остановился, однако вскоре уехал. О состояние пострадавшей не сообщается.

В ГИБДД по краю уточнили, что 43-летний водитель на автомобиле Toyota Vitz сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил ребенка на электросамокате.

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