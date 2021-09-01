Горняк22: Учёные назвали главную причину смерти пациентов с коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ученые давно пытаются понять, что становится причиной гибели тяжелых пациентов: сам вирус, вторичные бактериальные инфекции и чрезмерная реакция иммунитета

Главной причиной смерти от коронавируса является большое количество вирусных частиц в легких. Исследование на эту тему опубликовал журнал Nature Microbiology, сообщает ТАСС.

«Мы провели самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами COVID-19. Наблюдения показывают, что основная причина смерти – это неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких», – рассказал профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.

Учёные и его коллеги в рамках исследования проследили за развитием вторичных инфекций в легких более 580 пациентов, попавших в тяжелом состоянии в клинику Университета Нью-Йорка.

Ранее врач объяснил, какие анализы нужно сдать переболевшим COVID-19, и подчеркнул, что не стоит пытаться самостоятельно оценить результаты тестов.

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