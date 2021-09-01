Горняк22: В Алтайском крае началась массовая вакцинация от гриппа

Вакцинация. Вакцина Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский ра,очий"

Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 ноября. К этому времени планируется привить 60% населения

30 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Для этого в регион поступило более 411 тыс. доз вакцины.

Вакцинация будет проводиться российским препаратом «Ультрикс Квадри». Она показана взрослым от 18 до 60 лет и тем, кто входит в группу риска. Противопоказанием является наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических болезней, анафилактической реакции на ранее введенные препараты от гриппа.

«Замечу, что за последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа», – говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Предварительная запись на прививку не требуется. Для этого нужно прийти в поликлинику по месту жительству и пройти осмотр терапевта.

Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить почти 1,4 млн человек (в том числе 386 тыс. детей). Это 60% от всего населения региона.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тыс. жителей Алтайского края прошли повторную вакцинацию от COVID-19.

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