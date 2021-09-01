Горняк22: В Барнауле 4 сентября стартуют осенние продуктовые ярмарки
Овощи, здоровое питание Фото: Анна Меньшикова
В первом полугодии 2021 года проведено 11 продовольственных социальных ярмарок. Их товарооборот составил 60,4 млн рублей
С 4 сентября в Барнауле начались осенние продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, ярмарки будут работать по во всех районах города. Они разместятся по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71
- Индустриальный район – ул.50 лет СССР, 51а
- Ленинский район – площадь Народная
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.
Ярмарки будут проходить с 10.00 до 14.00 часов.
В мэрии отметили, что на площадках свою продукцию представят как барнаульские предприниматели, так и фермеры с других районов.
В продаже будет мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, мука и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и др. При этом цены на ярмарках на 15 – 33% ниже, чем на рынках и в магазинах города.
Посетителей ярмарок просят строго соблюдать масочный режим.
Ранее сообщалось, что в Барнауле открылась традиционная ярмарка мёда.