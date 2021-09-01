Горняк22: Минирования и атаки: что известно о конфликте «Тануки» и «Мужского государства»

Хакер. Аноним. Интернет Фото: B_A с сайта Pixabay

29 августа в Сети разгорелся конфликт между сетью ресторанов «Тануки» и Telegram-сообществом «Мужское государство». Информационные атаки не дали результатов, в ход пошли противоправные действия

С чего начался конфликт

Сеть «Тануки» поддержала своих коллег «Ёбидоёби». Эта компания опубликовала в соцсетях фотографии с чернокожим мужчиной, пробующим суши в компании двух девушек. Об это сообщает «Газета.ru». В итоге сеть подверглась информационной атаке, которую владелец компании связал с действиями «Мужского государства».

«Ёбидоёби» извинилась за рекламу «перед русской нацией», а также удалили весь контент, который вызвал всю эту шумиху. Владелец компании заявил, что его фирму в Сети начали обвинять в «пропаганде мультикультуризма».

Конфликт «Тануки» и «Мужского государства»

Реклама сети «Тануки» Фото: instagram.com/tanuki.official

В поддержку коллег сеть ресторанов «Тануки» выложила пост с суши и темнокожим мужчиной. Она также обвинила сторонников движения «Мужское государство» в распространении ложных сообщений о минировании ресторанов.

Руководство сети «Тануки» попросило Павла Дурова и Минсвязь РФ заблокировать Telegram-канал «Мужское государство».

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде», — говорится в сообщении сети «Тануки» в Instagram.

«Мужское государство» и его основатель Владислав Поздняков потребовали, чтобы «Тануки» извинилась перед русской нацией за «навязывание ей чуждых ценностей».

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Суть «Тануки» заявила, что не намерена извиняться за публикацию фотографии с темнокожим мужчиной. Более того, представители фирмы заявили, что такие фото будут появляться как можно чаще.

Минирование ресторанов «Тануки»

30 августа в ФСБ поступило сообщение о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве. Соответствующее письмо пришло по электронной почте от некой Марии Павловой.

Директор по маркетингу сети заявил, что сейчас посетителям «Тануки» ничто не угрожает. Заведения продолжают работать в штатном режиме.

Что такое «Мужское государство»

«Мужское государство» — незарегистрированное мужское движение, которое пропагандирует идеи патриархата и шовинизма. Участники движения получили известность как организаторы травли женщин и сторонников ЛГБТ-сообщества. За последние несколько лет многих участников «МГ» осудили за экстремистскую деятельность.

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