Горняк22: Минирования и атаки: что известно о конфликте «Тануки» и «Мужского государства»
Хакер. Аноним. Интернет Фото: B_A с сайта Pixabay
29 августа в Сети разгорелся конфликт между сетью ресторанов «Тануки» и Telegram-сообществом «Мужское государство». Информационные атаки не дали результатов, в ход пошли противоправные действия
С чего начался конфликт
Сеть «Тануки» поддержала своих коллег «Ёбидоёби». Эта компания опубликовала в соцсетях фотографии с чернокожим мужчиной, пробующим суши в компании двух девушек. Об это сообщает «Газета.ru». В итоге сеть подверглась информационной атаке, которую владелец компании связал с действиями «Мужского государства».
«Ёбидоёби» извинилась за рекламу «перед русской нацией», а также удалили весь контент, который вызвал всю эту шумиху. Владелец компании заявил, что его фирму в Сети начали обвинять в «пропаганде мультикультуризма».Реклама сети «Тануки» Фото: instagram.com/tanuki.official
Конфликт «Тануки» и «Мужского государства»
В поддержку коллег сеть ресторанов «Тануки» выложила пост с суши и темнокожим мужчиной. Она также обвинила сторонников движения «Мужское государство» в распространении ложных сообщений о минировании ресторанов.
Руководство сети «Тануки» попросило Павла Дурова и Минсвязь РФ заблокировать Telegram-канал «Мужское государство».
«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде», — говорится в сообщении сети «Тануки» в Instagram.
«Мужское государство» и его основатель Владислав Поздняков потребовали, чтобы «Тануки» извинилась перед русской нацией за «навязывание ей чуждых ценностей».
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Суть «Тануки» заявила, что не намерена извиняться за публикацию фотографии с темнокожим мужчиной. Более того, представители фирмы заявили, что такие фото будут появляться как можно чаще.
Минирование ресторанов «Тануки»
30 августа в ФСБ поступило сообщение о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве. Соответствующее письмо пришло по электронной почте от некой Марии Павловой.
Директор по маркетингу сети заявил, что сейчас посетителям «Тануки» ничто не угрожает. Заведения продолжают работать в штатном режиме.
Что такое «Мужское государство»
«Мужское государство» — незарегистрированное мужское движение, которое пропагандирует идеи патриархата и шовинизма. Участники движения получили известность как организаторы травли женщин и сторонников ЛГБТ-сообщества. За последние несколько лет многих участников «МГ» осудили за экстремистскую деятельность.