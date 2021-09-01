Горняк22: Снижаемся: 248 новых случаев заражения COVID выявили на Алтае за сутки

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

Всего в крае на коронавирус обследовано более 1,9 млн человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 247,22 исследования на каждые 100 тыс. жителей

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 248 новых больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 70 427 зараженных, среди них 4 954 ребенка, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 31 августа

26 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, среди них 20 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов среди больных за всю пандемию – 4 699.

206 человек выздоровели от инфекции за сутки. Общее число переболевших – 53 422

4 019 коек для ковидных больных развернуто в крае. Сейчас в резерве остается 987 мест.

В тяжелой форме ковидом болеет сейчас 586 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 224.

С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 2 669 пациентов. Еще у 363 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

Прививаются в крае сейчас 625,9 тыс. человек. 1570 человек получили повторную вакцинацию.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 73,

Рубцовск – 17,

Бийск – 16,

Алейский, Первомайский, Третьяковский районы – по 7 заболевших,

Славгород, Рубцовский район – по 6 заболевших,

Белокуриха, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский, Ребрихинский районы – по 5,

Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по 4,

Егорьевский, Залесовский, Косихинский, Курьинский, Новичихинский, Смоленский, Табунский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3,

Заринск, Бурлинский, Зональный, Ключевской, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2,

Ельцовский, Мамонтовский, Михайловский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подтвердился случай заражения малярией у ковидного пациента.

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