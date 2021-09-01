Горняк22: Снижаемся: 248 новых случаев заражения COVID выявили на Алтае за сутки
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com
Всего в крае на коронавирус обследовано более 1,9 млн человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 247,22 исследования на каждые 100 тыс. жителей
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 248 новых больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 70 427 зараженных, среди них 4 954 ребенка, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 31 августа
- 26 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, среди них 20 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов среди больных за всю пандемию – 4 699.
- 206 человек выздоровели от инфекции за сутки. Общее число переболевших – 53 422
- 4 019 коек для ковидных больных развернуто в крае. Сейчас в резерве остается 987 мест.
- В тяжелой форме ковидом болеет сейчас 586 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 224.
- С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 2 669 пациентов. Еще у 363 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.
- Прививаются в крае сейчас 625,9 тыс. человек. 1570 человек получили повторную вакцинацию.
Где выявили новые случаи за сутки
Барнаул – 73,
Рубцовск – 17,
Бийск – 16,
Алейский, Первомайский, Третьяковский районы – по 7 заболевших,
Славгород, Рубцовский район – по 6 заболевших,
Белокуриха, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский, Ребрихинский районы – по 5,
Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по 4,
Егорьевский, Залесовский, Косихинский, Курьинский, Новичихинский, Смоленский, Табунский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3,
Заринск, Бурлинский, Зональный, Ключевской, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2,
Ельцовский, Мамонтовский, Михайловский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подтвердился случай заражения малярией у ковидного пациента.