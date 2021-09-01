Горняк22: Туристы могут отделаться мелким штрафом за надписи на алтайских скалах

Скалы. Надписи Фото: Инцидент Барнаул

Туристы разъяснили, что не хотели своими надписями никого оскорбить. Они заявили, что не знали, что за подобный поступок предусмотрена ответственность

Прокуратура Республики Алтай проверила кадры, на которых пара расписывает скалы на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснилось, на участке от 710-го до 711-го километра в Онгудайском районе туристы нанесли на камнях краской фразу: «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск».

Ведомство нашло туристов. Ими оказались жительница Новосибирска и житель города Вязьма, которые приехали на отдых в Республику Алтай.

Молодые люди раскаялись и пояснили, что не собирались никого оскорблять и не знали об ответственности за такой поступок. Также они перечислили 7 тыс. рублей движению «Чистый Алтай», которое занимается очисткой скал от надписей.

Однако на туристов завели дело. Им грозит штраф до 3 тыс. рублей.

Ранее местный гид Чагин Таханов пристыдил туристов, которые расписывали скалу в регионе. Он объяснил им, что Алтай – это его дом. Также мужчина спросил, понравилось бы им, если бы он пришел к ним домой и разрисовал дорогие обои, на что туристы ответили отрицательно.

ТОЛК