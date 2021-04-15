Горняк22: В Алтайском крае появились «Волонтёры дружбы»

Фото Андрей КАСПРИШИН

Это разновидность добровольческого направления, которое развивается в Алтайском крае с начала нынешнего года. Цель проекта «Волонтёры дружбы» – сохранить традиционную культуру народов России, проживающих на Алтае.

Желающие постичь азы такой работы в данный момент проходят обучение на базе Краевого дворца молодёжи.

– Идею мы взяли у коллег из Омска, что поможет облегчить деятельность организаторов межэтнических событий. Мы готовим ребят, которые могут не просто принимать участие в таких мероприятиях в качестве волонтеров, но и знают особенности культуры народов, могут предотвратить конфликты, помочь участникам в коммуникации, – говорит координатор проекта, председатель регионального отделения Молодёжной Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» Ксения Попова.

По ее словам, задумка получила большой отклик от представителей этнокультурных объединений края.

– Мы должны обеспечить качественное обучение ребят и включить их в нашу работу, – подчеркнула Ксения Попова.

30 человек, прошедших собеседование, приступили к учебе 3 апреля. Часть людей получают ценные знания в онлайн-формате. Для новой команды предусмотрено два образовательных блока с лекциями и тренингами. Всё это поможет развить творческие, лидерские и организационные навыки.

По итогам активисты войдут в состав нового для региона проекта «Народный десант», который стартует осенью 2021 года.

Алтайская правда