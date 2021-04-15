Горняк22: Владимир Познер приехал на питерский медиафорум «Диалог культур»

С 14 по 16 апреля в Санкт-Петербурге проходит традиционный международный медиафорум «Диалог культур».

Форум организовали в Эрмитаже. Одним из главных гостей мероприятия стал знаменитый российский телеведущий Владимир Познер. Он поделился с участниками тем, что думает о судьбе журналистки в мире. В частности, говорил о судьбе печатной прессы.

«Газеты были, есть и будут. Другое дело, каково их содержание. Хочется, чтобы более грамотные люди работали в СМИ».

«Диалог культур» проходит в двух форматах. В режиме онлайн подключились представили медиа из Мексики, США и других стран мира.

Фото: Екатерина Зеленова

Алтайская правда