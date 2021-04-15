Горняк22: Страстная (Великая) суббота 2021: что нельзя делать, а что можно

Горняк22: Страстная (Великая) суббота 2021: что нельзя делать, а что можно15.04.2021
С 26 апреля 2021 года начинается последняя, особенная неделя Великого поста. Ее еще называют Страстной седмицей. Все дни этой недели имеют особенное значение в жизни православных.
Суббота завершает наиболее строгий пост, когда верующие ограничивают себя в еде и в обычной жизни. Называет ее еще Страстная, или Великая суббота. В этом году она приходится на 1 мая.
В этот день вспоминают страдания Иисуса. В церквях проходят службы с самого утра и до самой Пасхальной заутрени.
Великая суббота – время для покаяния, грусти и надежды на радость. В этот день нельзя отказывать тому, кому нужна помощь: обязательно подать милостыню.
Те хозяйки, которые не успели приготовить яйца и вкусности к столу в Чистый четверг, доделывают эти дела в субботу. В этот день можно молиться, освящать пасхальные куличи, а также погрузиться в тишину, покой и богоугодные размышления.
Нельзя в Страстную субботу:
- веселиться и развлекаться,
- вести праздные разговоры,
- долго и праздно сидеть в интернете,
- ссориться и ругаться с близкими людьми,
- поминать умерших, так как посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы,
- убирать в доме,
- стирать, шить,
- выполнять тяжелую физическую работу по хозяйству,
- сквернословить,
- употреблять алкоголь.
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