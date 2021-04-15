Горняк22: Страстная (Великая) суббота 2021: что нельзя делать, а что можно

Горняк22: Страстная (Великая) суббота 2021: что нельзя делать, а что можно

15.04.2021 0 Автор Горняк22

С 26 апреля 2021 года начинается последняя, особенная неделя Великого поста. Ее еще называют Страстной седмицей. Все дни этой недели имеют особенное значение в жизни православных.

Суббота завершает наиболее строгий пост, когда верующие ограничивают себя в еде и в обычной жизни. Называет ее еще Страстная, или Великая суббота. В этом году она приходится на 1 мая.

В этот день вспоминают страдания Иисуса. В церквях проходят службы с самого утра и до самой Пасхальной заутрени.

Великая суббота – время для покаяния, грусти и надежды на радость. В этот день нельзя отказывать тому, кому нужна помощь: обязательно подать милостыню.

Те хозяйки, которые не успели приготовить яйца и вкусности к столу в Чистый четверг, доделывают эти дела в субботу. В этот день можно молиться, освящать пасхальные куличи, а также погрузиться в тишину, покой и богоугодные размышления.

Нельзя в Страстную субботу:

  • веселиться и развлекаться,
  • вести праздные разговоры,
  • долго и праздно сидеть в интернете,
  • ссориться и ругаться с близкими людьми,
  • поминать умерших, так как посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы,
  • убирать в доме,
  • стирать, шить,
  • выполнять тяжелую физическую работу по хозяйству,
  • сквернословить,
  • употреблять алкоголь.

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Алтайская правда

РубрикаОбщество

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