Горняк22: Страстная (Великая) суббота 2021: что нельзя делать, а что можно

С 26 апреля 2021 года начинается последняя, особенная неделя Великого поста. Ее еще называют Страстной седмицей. Все дни этой недели имеют особенное значение в жизни православных.

Суббота завершает наиболее строгий пост, когда верующие ограничивают себя в еде и в обычной жизни. Называет ее еще Страстная, или Великая суббота. В этом году она приходится на 1 мая.

В этот день вспоминают страдания Иисуса. В церквях проходят службы с самого утра и до самой Пасхальной заутрени.

Великая суббота – время для покаяния, грусти и надежды на радость. В этот день нельзя отказывать тому, кому нужна помощь: обязательно подать милостыню.

Те хозяйки, которые не успели приготовить яйца и вкусности к столу в Чистый четверг, доделывают эти дела в субботу. В этот день можно молиться, освящать пасхальные куличи, а также погрузиться в тишину, покой и богоугодные размышления.

Нельзя в Страстную субботу:

веселиться и развлекаться,

вести праздные разговоры,

долго и праздно сидеть в интернете,

ссориться и ругаться с близкими людьми,

поминать умерших, так как посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы,

убирать в доме,

стирать, шить,

выполнять тяжелую физическую работу по хозяйству,

сквернословить,

употреблять алкоголь.

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Алтайская правда