Горняк22: Что сулят 15 апреля народные приметы и поверья

15 апреля в народном календаре – Тит-ледолом, Поликарп, Поликарпов день, бесхлебица, бескормица. Православная церковь же в этот день чтит память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке.

Этот святой на Руси получил прозвище «Ледолом». Дело в том, что к этому времени реки и озера окончательно вскрываются.

Люди внимательно наблюдали за ледоходом. Считали, что если глыбы утонут, год будет сложным. Если полая вода разольется – вырастут высокие травы, и покос будет ранний. Если к этому дню лед не сошел – рыба этой весной будет ловиться плохо.

Также день называли Бесхлебицей, потому что запасы зерна кончались, и народ уже перебивался с хлеба на квас. Но каким бы не был голодным год, посевные запасы крестьяне не трогали.

Среди торговцев этот день именовали «барыш-днем» и праздновали очень усердно – для получения в течение года хороших барышей.

Приметы на 15 апреля

Ворона к ненастью каркает, а ворон – к горю.

Стаи галок и ворон сулят непогоду.

Воронье в вышине играет – погода будет солнечной.

Если грачи и галки вьются стаями на высоте, а вниз стрелой опускаются – к дождю, сидят на дороге стайками – к непогоде

Воробьи расчирикались – день будет солнечным.

Голуби разворковались – к теплу.

Алтайская правда