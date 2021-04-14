Горняк22: В Алтайском крае назвали финалистов кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап»14.04.2021
В финал кадрового проекта «Единой России» вышли 30 участников. Они получили наибольшее количество голосов по результатам голосования и оценке экспертного совета.
Все финалисты уже в ближайшие дни станут слушателями региональной партийной школы «Единой России». Обучение будет проходить в Барнауле. По его результатам определят 10 победителей. Им предложит принять участие в предварительном голосовании на выборы депутатов АКЗС.
Кроме того, эксперты конкурса определят три наиболее актуальных проекта, которым окажут поддержку в реализации.
Напомним, в феврале 2021 года Алтайское отделение партии «Единая Россия» запустило проект, в котором молодые и активные жители могли попробовать свои силы в общественно-политической деятельности, сообщает пресс-служба.
Ознакомиться со списком финалистов можно на сайте партии «Единая Россия».