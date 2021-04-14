Горняк22: В Рубцовске начался ямочный ремонт дорог

13 апреля в Рубцовске стартовал ямочный ремонт дорожного полотна. Первыми участками, на которые вышла дорожная техника Юго-Западного ДСУ, стали мост через Алей по Змеиногорской трассе и переулок Улежникова от ул. Пролетарской до пр. Ленина. Ремонт ведется струйно-инъекционным методом с помощью машины «Бецема».

На ямочный ремонт в Рубцовске изначально планировалось потратить 10 млн рублей из городского бюджета. Но, учитывая состояние дорожного полотна, этого явно недостаточно. Администрация города обратилась к депутатам с предложением выделить дополнительное финансирование в таком же размере. Сегодня на внеочередной сессии городского Совета депутатов было принято соответствующее решение.

По словам заместителя главы администрации Олега Обуховича, в первую очередь горячим асфальтом пройдут по ул. Комсомольской от Калинина до Урицкого, по Новоегорьевскому тракту от Арычной до Заводской и от Полевой до выезда из города, по Рабочему тракту до перекрестка Менделеева и Ростовской. Эти работы оценены в 13 млн рублей. Планируется также привести в порядок участки по ул. Тихвинской, Пролетарской, Комсомольской, Ростовской и Алтайской до выезда из города. Дорожники будут заделывать ямы и по пр. Ленина от одноименной площади, двигаясь в южном направлении.

Первый контракт на ямочный ремонт уже заключен. Всего планируется восстановить асфальт на 10 тыс. квадратных метров на сумму 20 млн рублей.

Фото: администрация Рубцовска

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Алтайская правда