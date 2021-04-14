Горняк22: Будут ли строить спортивные площадки в новых районах Барнаула?

«Будут ли строиться спортивные площадки в новых районах Барнаула? Интересует конкретный микрорайон, Взлётная – Ускова», — интересуется Владимир Харин из Барнаула.

Отвечает заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева:

– Строительству спортивных площадок в крае и краевой столице, в принципе, уделяется большое внимание согласно запланированным мероприятиям регионального проекта «Спорт – норма жизни», нацпроекта «Демография». До 2024 года во всех муниципальных районах должна появиться спортивная площадка, за 2 года их создано 27, по информации Минспорта региона; закуплено оборудование для 13 малых спортивных площадок. Поставка всех комплектов оборудования завершена, в 2 районах они уже установлены, в 11 установят весной и летом этого года. В Бийске появятся футбольное поле и легкоатлетические беговые дорожки с искусственным покрытием.

Запланировано и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле в 2021–2022 годах, на улице Взлётной. Строительство других спортобъектов в названных вами границах улиц Взлётной и Ускова, возможно, будут вести застройщики в рамках строительства многоквартирных жилых домов.

Барнаул

Алтайская правда