Горняк22: Лазарева суббота 2021: какого числа, традиции, история

В 2021 году верующие отметят Лазареву субботу 24 апреля. А на следующий день, 25 апреля, будет праздноваться Вербное воскресенье. И уже ровно через неделю наступит главный праздник в православии – Пасха (2 мая).

24 апреля будут вспоминать чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Он был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа.

Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

В этот день надо отвлечься от повседневной суеты. Необходимо также подготовиться к грядущему Вербному Воскресенью.

Верующие люди идут в церковь. Молятся о здоровье, исцелении родных и близких от каких-либо недугов.

Церковь не описывает какие-то конкретные ограничения в повседневных делах. Но поскольку продолжается пост, то существуют определенные ограничения в еде.

А согласно народным традициям крайне нежелательно и нельзя в Лазареву субботу:

убираться по дому,

делать генеральную уборку,

наводить порядок;

заниматься рукоделием,

стирать, гладить;

предаваться веселью,

заниматься тяжелым физическим трудом,

заниматься работой в огороде, строительством и ремонтом.

Алтайская правда