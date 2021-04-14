Горняк22: Лазарева суббота 2021: какого числа, традиции, история

Горняк22: Лазарева суббота 2021: какого числа, традиции, история14.04.2021
В 2021 году верующие отметят Лазареву субботу 24 апреля. А на следующий день, 25 апреля, будет праздноваться Вербное воскресенье. И уже ровно через неделю наступит главный праздник в православии – Пасха (2 мая).
24 апреля будут вспоминать чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Он был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа.
Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.
В этот день надо отвлечься от повседневной суеты. Необходимо также подготовиться к грядущему Вербному Воскресенью.
Верующие люди идут в церковь. Молятся о здоровье, исцелении родных и близких от каких-либо недугов.
Церковь не описывает какие-то конкретные ограничения в повседневных делах. Но поскольку продолжается пост, то существуют определенные ограничения в еде.
А согласно народным традициям крайне нежелательно и нельзя в Лазареву субботу:
- убираться по дому,
- делать генеральную уборку,
- наводить порядок;
- заниматься рукоделием,
- стирать, гладить;
- предаваться веселью,
- заниматься тяжелым физическим трудом,
- заниматься работой в огороде, строительством и ремонтом.