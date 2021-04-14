Горняк22: Каким будет год: интересные приметы на 14 апреля

Фото Андрей КАСПРИШИН

14 апреля в народном календаре — Марья – зажги снега, заиграй овражки, Марья – пустые щи. Православная церковь в этот день чтит память преподобной Марии Египетской.

В народе Марью не случайно прозвали «пустые щи». Это связанно с тем, что запас капусты подходил к концу. Даже присказка была: «Захотел ты в апреле кислых щей!».

Если на день Марьи наблюдали половодье, то готовились к большому сенокосу и щедрому лову на рыбалке. Также примечали, что если лед на реке сходит легко и быстро, то весь год будет легким и благополучным. А вот ледяные заторы предвещали тяжелый год.

Алтайская правда