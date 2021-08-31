Горняк22: В Барнауле автобус сбил ребенка на электросамокате

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Предварительно, 11-мальчик пытался пересечь проезжую часть, не спешившись с устройства. С места происшествия пострадавшего забрала «скорая»

В Барнауле 30 августа маршрутный автобус сбил ребенка, который ехал на электросамокате. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

ДТП произошло около 8.15 на улице Сухэ-Батора в районе пересечения с улицей 50 лет СССР.

По предварительным данным, 37-летний водитель Daimler-Benz совершил наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электрическом самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка с травмами доставили в больницу и оказали медпомощь, однако госпитализация ему не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В первых числах августа в Барнауле подросток на электросамокате сбил пятилетнего ребенка.

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