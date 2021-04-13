Горняк22: Александр Романенко принял участие в эстафете дружбы «Вместе 100 лет»

12 апреля председатель АКЗС Александр Романенко стал участником эстафеты дружбы «Вместе 100 лет». Это мероприятие было посвящено вековому юбилею установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.

Эстафета дружбы проходила в режиме видеоконференций. Ранее в ней участвовали Москва и Новосибирск. Сегодня представители Монголии общались посредством телемоста с коллегами из Алтайского края.

Одним из участников мероприятия был первый монгольский космонавт, Герой Советского Союза и Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Он отметил, что наш регион и Монголия имеют большой потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь спикер АКЗС Александр Романенко подчеркнул важность укрепления многовекторных связей между приграничными регионами России и Монголии, сообщает пресс-служба АКЗС.

«Нас многое объединяет — и история, и география, и экономические связи. Алтайский край — как и регионы Западной Монголии — имеет аграрную специализацию экономики и высокую долю сельского населения. У нас большой потенциал для взаимовыгодной торговли в аграрной сфере», — сказал Александр Романенко.

Он отметил, что 2021 год богат важными для наших стран юбилеями. Это и столетие установления дипломатических отношений, и 40-летие совместной советско-монгольской космической экспедиции, и 80-летие прибытие из Монголии каравана с грузом помощи для Советского Союза.

Следующий этап Эстафеты дружбы пройдет в республиках Алтай и Тыва.

Алтайская правда