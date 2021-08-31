Горняк22: Медведь выскочил на федеральную трассу Чуйский тракт на Алтае

Медведь Фото: pixabay.com

Животное выбежало на дорогу прямо перед автомобилем, однако благодаря небольшой скорости наезда удалось избежать. Испугавшись света фар, хищник ретировался в кусты

Медведь выскочил на федеральную трассу Чуйский тракт в горах Алтая – видео с пробегающим через дорогу животным сделал один из автомобилистов.

Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях Акташа – медведь появился вблизи села со скоплением туристических баз.

«Конечно же, он представляет опасность не только для водителей, но и для местных жителей и туристов!», – отметил мужчина.

По его словам, случай появления хищника – уже не первый в этой местности. Он призвал людей быть бдительными.

Ранее «Толк» сообщал о том, что автомобилист снял на видео «сказочного» оленя на ночной алтайской трассе.

ТОЛК