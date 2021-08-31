Горняк22: Главой Солонешенского района стал Александр Воронов

Кресло. Портфель Фото: pexels.com

Решение об этом принято на сессии народных депутатов. Прежде чиновник занимал пост заместителя главы района по оперативным вопросам

Главой Солонешенского района Алтайского края стал Александр Воронов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Уточняется, что решение принято 30 августа на сессии районного Совета народных депутатов по итогам конкурса.

До своего избрания на пост Воронов замещал должность замглавы администрации района по оперативным вопросам.

Срок полномочий вновь избранного главы района составляет пять лет.

Ранее стало известно, что главой Третьяковского района избрали директора школы.

ТОЛК