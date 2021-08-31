Горняк22: «Ашан»: оба магазина в Барнауле продолжат работать в штатном режиме

"Ашан" Фото: канал "Толк"

Слухи о возможном закрытии двух магазинов торговой сети в столице края возникли уже не раз, но ни разу не получили своего подтверждения

Торговая сеть «Ашан» не планирует покидать Алтайский край, действующие в Барнауле магазины продолжат работу в штатном режиме, сообщил «Толку» Иван Мартинович, генеральный директор «Ашан Ритейл Россия».

Ранее РБК опубликовал текст со ссылкой на отчетность Elo Group (ранее называлась Auchan Holding) за первое полугодие, в котором сообщил о закрытии в России 17 магазинов сети. Это как пояснил изданию Мартинович, было связано с неудовлетворительными результатами этих торговых точек.

В Барнауле работают два магазина «Ашан» – в торговых центрах «Волна» и Galaxy. Они продолжат работать, как прежде. «У компании амбициозные цели, и мы продолжим развиваться на российском рынке», – отметил Мартинович.

Ранее и в компании «Первый» Евгения Ракшина, которая развивает оба торговых центра, сообщили altapress.ru, что речи о закрытии магазинов не идет.

В «Ашан Ритейл Россия» также отметили, что компания в целом изменилась: вернулась к формату дискаунтера, предложила новые форматы и активизировала цифровые продажи. К сети инвестируют в клиентский сервис и в ближайшие полгода ожидают позитивных результатов этой работы.

Напомним, это не первый раз, когда возникают слухи о возможности закрытия магазинов «Ашан» в Барнауле. В 2019 и в 2020 годах они также возникали, но и тогда Евгений Ракшин опровергал такую возможность.

При этом в начале 2020 года компания Ракшина судилась с «Ашаном», речь шла о суме претензий в 10 млн рублей. Однако тогда предприниматель сообщил, что «это обычный рабочий процесс между контрагентами».

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