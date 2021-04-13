Горняк22: Чистый четверг: когда будет в 2021 году и в чем суть?13.04.2021
Чистый четверг в 2021 году выпадает на 29 апреля — ровно за три дня до Великой Пасхи (2 мая). Этот день имеет и другие названия – Великий, Святой, четверг мистерий или четверг завета, четверток.
Зачем нужен Чистый четверг?
Верующие люди в этот день стараются обязательно сходить в храм и причаститься, накануне исповедовав свои грехи и очистив душу. Также этот день, с точки зрения многих мирян, нужен и для наведения порядка не только «в душе», но и в доме. В четверг делают генеральную уборку, стирают белье и шторы, чистят ковры, моют окна, ходят в баню.
Для соблюдающих Великий пост это еще и день, когда нужно приготовить основные угощения к праздничному пасхальному столу. Хозяйки пекут куличи, делают творожные Пасхи и красят яйца. В оставшиеся до праздника два дня времени на это просто не будет. В храмах проходят многочасовые богослужения, да и дома нужно вычитывать молитвенное правило
Почему в Чистый четверг нужно сходить в храм?
Посетить богослужение именно в Чистый четверг нужно постараться обязательно. Две тысячи лет назад в этот день Иисус Христос в последний раз ужинал со своими учениками – апостолами.
Во время трапезы он преломил хлеб и взял чашу с вином – раздав все это окружающим? он сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Так было установлено одно из главных христианских Таинств – Таинство Евхаристии, которое чаще называют причастием.
Что такое четверговая соль?
Существует традиция делать к Чистому четвергу «четверговую соль». Это простая каменная соль, прокаленная на чугунной сковороде. Только ее можно готовить только одну ночь в году с Великой среды на Великий четверг.
К вечеру среды надо запасти пачку соли без добавок. Ночью высыпать на чугунную сковороду и прокаливать на медленном огне, пока кристаллы не изменят цвет.
Если при нагревании соль сильно потрескивает, говорят, в доме много негативной энергии. Само приготовление соли якобы защищает дом от сглаза и порчи. Помешивать соль при прокаливании необходимо деревянной ложкой.
Хранят соль в туеске или плотном двойном платяном мешочке. Кладут его в чистое сухое темное место рядом с плитой.