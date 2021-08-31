Горняк22: Меркурий в Весах с 30 августа принесет трудности в жизнь

Планеты. Космос Фото: Pixabay

30 августа 2021 года Меркурий совершил переход в знак Весы. Целую неделю финансовая сфера будет стагнировать, а коммуникация между людьми будет затруднена

Планета-холерик Меркурий не знает золотой середины. Она либо дарит мощную позитивную энергетику, либо создает неблагоприятные условия для жизни.

В конце лета Меркурий перешел в знак Весы. Это событие может существенно осложнить жизнь людей. Рассказываем, какие изменения грядут в работе, финансах, коммуникации и настроении.

Что с деньгами?

Денежные потоки замедлились. Из-за этого зарплата и другие выплаты могут задерживаться, пишет Dailyhoro.ru. Брать займы и кредиты на этой неделе опасно. В долг тоже лучше не давать без острой необходимости.

Что с работой и учебой?

Учиться новому станет труднее. Ухудшится память.

«Ослабление информационных потоков больно ударит по ученикам, студентам и тем, кто проходит обучающие курсы», – предостерегают астрологи.

Что с любовью?

Меркурий в Весах немного затруднит межличностное общение. Будет сложнее заводить знакомства, налаживать контакты с новыми людьми будет проблематично.

А что с настроением?

Нежелательно фокусироваться на неприятностях и негативе. Меркурий в Весах поможет стабилизировать настроение. Астрологи советуют подхватить эту тенденцию и держать свои эмоции в руках.

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