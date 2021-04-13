Горняк22: Из Барнаула запускают прямые авиарейсы до Санкт-Петербурга

Горняк22: Из Барнаула запускают прямые авиарейсы до Санкт-Петербурга

13.04.2021 0 Автор Горняк22

Прямые авиарейсы соединят Санкт-Петербург и Барнаул с 25 апреля. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Осуществляться рейсы будут два раза в неделю. Из Санкт-Петербурга улететь в Барнаул можно будет по вторникам и пятницам. В культурную столицу вылеты запланированы на среду и воскресенье.

Напомним, с 28 марта Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова перешел на весенне-летнее расписание. С мая в Симферополь будет выполняться четыре авиарейса в неделю. Прямые полеты в Сочи запланированы с конца последнего месяца весны.

Барнаул 

Алтайская правда

РубрикаОбщество

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