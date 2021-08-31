Горняк22: Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае превысило 70 тысяч

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Славгороде

251 случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Об этом 30 августа сообщает региональный оперштаб.

За это время умерли 24 человека, в том числе 19 непосредственно от инфекции. Выздоровели 105 пациентов.

Где зафиксировали новые случаи

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в: Барнауле – 76, Бийске – 23, Рубцовске – 18, Заринске – 15, Новоалтайске – 8, Славгороде, Калманском районе – по 7 заболевших, Алейском, Первомайском районах – по 6, Камне-на-Оби, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районе – по 5, , Кытмановском, Мамонтовском, Рубцовском, Табунском, Хабарском районах – по 4, Кулундинском, Локтевском, Немецком национальной, Топчихинском, Третьяковском, Угловском районах – по 3, Бийском, Егорьевском, Завьяловском, Змеиногорском, Ребрихинском, Тальменском, Целинном, Чарышском районах – по 2, Белокурихе, Быстроистокском, Волчихинском, Залесовском, Зональном, Ключевском, Курьинском, Михайловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Солтонском, Тогульском, Троицком, Тюменцевском, Шелаболихинском, Шипуновском районах – по 1.

Ситуация в госпиталях

В госпиталях на лечении – 3102 пациента (+75)

тяжелобольных – 586 (-21)

подключено к аппаратам ИВЛ – 223 (+4)

резервных коек – 917 (+75)

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае

С начала пандемии число инфицированных в крае составило 70 179 человек. Умерли 4 673 человека, в том числе по причине COVID-19 – 3 553. Выздоровели 53216 человек.

Ранее алтайский врач ответил на неудобные вопросы о втором этапе вакцинации.

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