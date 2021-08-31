Горняк22: Сибирские миллионники оказались в антирейтинге по городской среде

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Минстрой РФ составляет индекс качества городской среды на основании 36 индикаторов. На основе этих данным регионам выделяют субсидии из федерального бюджета

Минстрой опубликовал ежегодный рейтинг качества городской среды, последние места в котором заняли Новосибирск и Омск, сообщает «АиФ-Новосибирск».

По результатам исследования, среди 15 городов-миллионников аутсайдерами стали Новосибирск и Омск. На первом месте в антирейтинге оказался Омск, второе место занял Волгоград. Новосибирск расположился на третьей строчке.

«Индекс формировали на основе оценки шести типов городских пространств. Поскольку качество городской среды – это не просто сумма качества озеленения, инфраструктуры, улиц и жилья, к отдельным типам пространств добавили общегородское пространство», – рассказали составители рейтинга.

Ранее блогер Варламов назвал Новосибирск самым грязным городом России. Рейтинг составляли на основе фотографий, которые ему присылали со всей страны.

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