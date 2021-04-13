Горняк22: Что обязательно нужно сделать в день Ипатия Чудотворца

13 апреля православные чтут память преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Святой славился чудесами исцеления, молитвами врачевал слепых, бесноватых, страдающих водянкой.

На Руси святого почитали особо. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко.

Поэтому всем, кто еще только мечтает быть мамой, обязательно в этот день советуют помолиться Ипатию. Считается, что он непременно услышит ваши просьбы. Также обращаться к святому следует и роженицам.

У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют. Считалось, если этого не сделать, в доме будут пропадать вещи или того хуже.

Народные приметы на 13 апреля

Если облака плывут против ветра – к дождю.

Облака плывут низко – скоро похолодает.

Если этот день ясный и солнечный, лето будет теплым.

Перелетные птицы слетаются стаями – в остаток весны погода будет хорошей.

Алтайская правда