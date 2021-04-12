Горняк22: Правила использования материнского капитала претерпели изменения

Внесенные приказом Минтруда изменения в правила использования средств материнского капитала вступили в силу. Теперь матери, которые уже направили деньги на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать их и потратить иначе.

По новым правилам, отозванные средства нужно потратить в течение шести месяцев с момента возврата. Впрочем, этот срок можно продлить еще на полгода. Если и по истечении года женщина не решит, на что потратить маткапитал, то деньги по умолчанию будут вновь направлены в накопительную часть пенсии.

В текущем году маткапитал достигает почти 484 тысяч рублей за рождение первого ребенка. После рождения второго капитал прирастает на 155 тысяч рублей. Если первый ребенок родился до 2020 года, то при рождении второго ребенка мать все равно получит капитал сразу за двоих (почти 640 тысяч рублей).

Алтайская правда