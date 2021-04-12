Горняк22: Власти Алтайского края намерены увеличить поддержку соотечественников

Компенсацию за аренду жилья для переехавших в Алтайский край из-за рубежа соотечественников власти региона намерены увеличить на 70% – с 7 до 12 тысяч рублей. Проект соответствующего приказа уже проходит экспертизу.

По данным краевого управления по труду и занятости населения, в 2021 году ожидается переселение на Алтай порядка 1000 соотечественников. Общий объем финансирования региональной программы переселения на 2021 год составляет около 2,8 млн рублей. 1,6 млн – из федерального бюджета, 0,9 млн – из краевого, 0,3 млн – из внебюджетных источников.

В 2020 году в край прибыло 1096 соотечественников. Наибольшее количество – из Казахстана (почти 90%). Также переселялись из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 76,7% имеют высшее или среднее профессиональное образование, 23,3% являются студентами или имеют опыт работы. 78% прибывших поселились в городах, 22% – на селе. Жильем они обзаводились самостоятельно. Постоянное жилье имеют 27% переселенцев.

Алтайская правда