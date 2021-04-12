Горняк22: 40 новосибирских спасателей приехали помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком

Горняк22: 40 новосибирских спасателей приехали помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком12.04.2021
40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области прибыли в Алтайский край, чтобы помочь коллегам защитить население от половодья.
В связи с неблагоприятным прогнозом развития ситуации сотрудники МЧС проводят превентивные мероприятия. На случай ухудшения обстановки в готовности пребывает аэромобильная группировка.
В распоряжении новосибирских спасателей имеется 14 единиц техники, включая плавсредства и беспилотники, а также палаточный городок, мотопомпы и прочее необходимое оборудование.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области