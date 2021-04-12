Горняк22: 12 апреля Иоанов день: почему бушует Домовой и как его успокоить

12 апреля в народном календаре — Иоанов день. Православные почитают память Иоанна Лествичника. Это христианский богослов и философ, игумен Синайского монастыря. Он жил в 6-7 веках. Иоанн написал «Лествицу» – что-то вроде руководства к нравственному самосовершенствованию.

Считалось, что в этот день «бесится» домовой, так что по двору старались не ходить. Говорили, что он не узнает домашних и может им навредить. А еще ходили легенды, что с него «сходит старая шкура», и что он собирается жениться на ведьме. Полагали, что домовой куражится всю ночь. Поэтому от захода солнца и до самых петухов люди сидели в избе и боялись подходить к окнам.

Также нельзя в этот день ссориться, наоборот нужно показать домовому, что он живет в хорошей семье. Ведь домовой не любит ссор, сварливых людей и плохих хозяев. На его помощь могут рассчитывать лишь добрые и старательные люди.

Помогала наладить отношения с домовым кошка. Считалась, что она хозяйка дома и общается с домовым. Поэтому в каждой крестьянской семье обязательно держали пушистого питомца. Кроме того, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. Иначе домовой обидится и может отомстить.

Чтобы защититься от нечистой силы, в этот день надо было подмести пол в доме веником из полыни. Кстати, это также помогало уберечь дом от злых людей и сглаза.

На Руси в этот праздник также пекли необычные печенья в форме лесенок. Каждый член семьи должен был получить по одной из них. Люди верили, что такое угощенье принесет здоровье. Также печенье приносили в церковь, чтобы окропить святой водой.

Алтайская правда