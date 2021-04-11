Горняк22: Хулиганы покрасили ногти арт-объекту в виде рук в Барнауле

Неизвестные молодые люди разрисовали арт-объект в Барнауле, который символизирует заботу человека о природе.

Ногти на бетонной скульптуре рук, выглядывающих из земли около реки Барнаулка, хулиганы зачем-то раскрасили в разные цвета. Нарушителей задержали с поличным, сообщает «Катунь24».

Полицейские связались с одним из создателей арт-объекта, а он, в свою очередь, с молодыми хулиганами. Те пообещали исправить ситуацию и отмыть бетонные ногти.

Фото: «Катунь24»

Алтайская правда