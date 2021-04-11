Горняк22: В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет «Космофест»

12 апреля весь мир отметит юбилей первого полета в космос Юрия Гагарина – 60 лет. Это событие парк «Изумрудный» совместно с барнаульским планетарием отпразднует «Космофестом».

Тематические мероприятия откроет фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», которая будет проходить весь апрель в планетарии.

12 апреля в 12.00 на его астроплощадке можно будет наблюдать за Солнцем.

17 апреля с 14.00 также можно будет посмотреть в телескоп на дневное светило, а также посетить выставку «Сыны Алтая — космосу» и сфотографироваться с макетами ракет.

В 15:00 на центральной аллее парка пройдет концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP» с программой «Трава у дома».

Кроме того, всех посетителей парка ждет «космическая» викторина с призами.



Алтайская правда