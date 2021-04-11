Горняк22: В Алтайском крае вручили награду ветерану, запускавшему в космос Гагарина

Горняк22: В Алтайском крае вручили награду ветерану, запускавшему в космос Гагарина

11.04.2021 0 Автор Горняк22

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Фото Олег БОГДАНОВ

Спикер АКЗС Александр Романенко вручил Благодарность комитета Государственной Думы по обороне ветерану Петру Гяньжину. Последний входил в состав боевого расчета, участвовавшего в запуске первого космического корабля с Юрием Гагариным на борту.

Награждение состоялось в ходе торжественного мероприятия, посвященного 60-летию первого полета человека в космос. Оно прошло в концертном зале «Сибирь».

«Хотел бы выразить слова глубокой благодарности тем, чья жизнь, работа, служба связаны с деятельностью по освоению космического пространства. Низкий вам поклон и огромная благодарность за ваш труд», – сказал в свою очередь губернатор Виктор Томенко, добавив, что подвиг первопроходцев навсегда останется в мировой истории.

Напомним, Алтайский край служит местом дислокации подразделений Космических войск, обеспечивающих пуски с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. В частности, сегодня наши военные участвовали в запуске ракеты-носителя «Союз-2.1А» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.

Алтайская правда

РубрикаОбщество

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