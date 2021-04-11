Горняк22: Алтайский край потратит более 1 млн рублей на депортацию

Завершился прием заявок на участие в тендере ГУ МВД по Алтайскому краю на услуги, связанные с депортацией и реадмиссией.

На авиабилеты для этих целей ведомство готово потратить 1,5 млн рублей. В техническом задании речь идет о 27 маршрутах, большая часть из которых ведет в страны СНГ.

В Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию – по два билета, в Таджикистан и Киргизию – по три, в Узбекистан – четыре. По одному билету покупается в Туркменистан, Молдавию и Палестину (Иерусалим).

Аукцион состоятся 13 апреля, к участию допущено четыре организации.

Реадми́ссия (англ. to readmit — принимать назад) — согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.

Алтайская правда