Горняк22: Народные приметы и обычаи на Берещенье

Горняк22: Народные приметы и обычаи на Берещенье11.04.2021
11 апреля в народном календаре отмечают Берещенье. Как следует из самого названия поздника, он посвящен самому любимому на Руси дереву — березе. Ее называли деревом жизни, здоровья и света.
На Берещенье считалось хорошей приметой поклониться дереву и пожелать ему расти высоко. Считалось, что человек в жизни должен посадить березку, тогда и на его улице, как говорится, будет праздник.
В этот день люди выходили в березовую рощу и слушали деревья. Они пытались понять, не началось ли движение сока. Его заготавливали все. Из березового сока варили сбитни из меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных.
Наши предки просили у березы здоровья и покоя в семье. К березке прибегали молодожены. Срывали по три листочка, обменивались ими, а потом засушивали их и сохраняли. Будущие матери просили у березок легких родов и здоровых деток.
Народные приметы на Берещенье
- Если береза дает много сока, лето будет дождливым.
- Если сначала листики появились на березе, лето будет сухим, если на ольхе – мокрым.
- Если в этот день пошел сильный дождь, будет хороший урожай овса.
- Если много лебедей, весна будет теплой.
- Чибис летает низко – погода будет ясной и сухой.