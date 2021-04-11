Горняк22: Народные приметы и обычаи на Берещенье

11 апреля в народном календаре отмечают Берещенье. Как следует из самого названия поздника, он посвящен самому любимому на Руси дереву — березе. Ее называли деревом жизни, здоровья и света.

На Берещенье считалось хорошей приметой поклониться дереву и пожелать ему расти высоко. Считалось, что человек в жизни должен посадить березку, тогда и на его улице, как говорится, будет праздник.

В этот день люди выходили в березовую рощу и слушали деревья. Они пытались понять, не началось ли движение сока. Его заготавливали все. Из березового сока варили сбитни из меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных.

Наши предки просили у березы здоровья и покоя в семье. К березке прибегали молодожены. Срывали по три листочка, обменивались ими, а потом засушивали их и сохраняли. Будущие матери просили у березок легких родов и здоровых деток.

Народные приметы на Берещенье

Если береза дает много сока, лето будет дождливым.

Если сначала листики появились на березе, лето будет сухим, если на ольхе – мокрым.

Если в этот день пошел сильный дождь, будет хороший урожай овса.

Если много лебедей, весна будет теплой.

Чибис летает низко – погода будет ясной и сухой.

Алтайская правда