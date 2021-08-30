Горняк22: Вице-президент алтайской Федерации рафтинга погиб во время сплава

Кирилл Косогоров во время сплава по Южной Африке Фото: instagram.com/kirillkosogorov

Трагедия произошла в горах Алтая, где группа туристов с Косогоровым в составе сплавлялась по реке с порогами высокой степени сложности

Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров утонул во время сплава. Об этом 28 августа сообщил паблик «Водный туризм» соцсети «ВКонтакте».

«Не стало организатора многих сибирских соревнований и просто хорошего парня… Утонул Кирилл Косогоров», – говорится в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла в нижнем ущелье реки Башкаус в Республике Алтай. Маршрут называют одним из опаснейших на территории бывшего СССР, ряд порогов здесь имеют высшую – шестую – категорию сложности.

При каких обстоятельствах произошло ЧП – пока не известно.

Кириллу было 33 года. Его друзья предложили назвать в честь спортсмена один из водопадов Дагестана.

Косогоров был кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, чемпионом и призером региональных и международных соревнований, напоминает «Алтапресс». Совершил более десятка первопрохождений в России, Китае и Испании. Организовывал экспедиции по рекам максимальной категории сложности. В 2020 году сплавлялся в Африке.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 36-летний турист погиб во время сплава в Республике Алтай.

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