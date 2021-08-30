Горняк22: В минздраве Алтая объяснили, куда «исчезли» почти 200 тяжелых больных с ковидом

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Из официальной ковидной статистики «пропали» почти 200 тяжелобольных. Это связано «с измененным подходом» по ведению больных в тяжелом состоянии

В Алтайском крае резко сократилось количество тяжелобольных коронавирусом. Согласно официальной статистике оперштаба региона, за сутки с 23 по 24 августа тяжелых пациентов стало меньше почти на 200 человек: с 823 больных до 655.

«Изменился подход»

В минздраве края объяснили, что изменение статистики связано с измененным подходом по ведению больных в тяжелом состоянии.

«Провели видеоконсилиумы, пересмотрели пациентов с краевыми специалистами. Определились по степени тяжести по полученным результатам параклинических исследований», – заявили в ведомстве.

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова пояснила «Толку», что ситуация с тяжелыми больными стоит на жестком контроле, и решения по каждому пациенту принимаются комиссионно.

«Минздрав начал контролировать каждого пациента. Это задание министра – отследить каждого больного и визуализировать его состояние тяжести. Подключились все: инфекционисты, терапевты, реаниматологи. Решение принимают консилиумом», – говорит спикер.

Эксперт подчеркнула, что официально решение об изменении тяжести болезни принимает комиссия врачей, а ход лечения можно менять только после проведенных анализов и исследований.

09 августа, 6:04

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«Пришли результаты [исследований], мы их пересмотрели. Тем более мы тоже озадачены, что у нас очень много было тяжелых и крайне тяжелых больных. У нас пошли видео-консультации. Мы когда-то должны выходить из этой ситуации?», – говорит Переладова.

Как менялось число «тяжелых»

Напомним, количество тяжелобольных с коронавирусом с 20 августа 2021 года менялось следующим образом:

21 августа: тяжелобольных – 797, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216. Умерло 24 человека, от COVID-19-21;

22 августа: тяжелобольных – 825, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 199. Умерло 25 человек, от COVID-19-22;

23 августа: тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 202. Умерло 23 человека, от COVID-19-18.

24 августа: тяжелобольных – 655 , из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Умерло 25 человек, от COVID-19-22;

, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Умерло 25 человек, от COVID-19-22; 25 августа: тяжелобольных – 651, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Умерло 23 человека, от COVID-19-18;

26 августа: тяжелобольных – 654, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Умерло 25 человек, от COVID-19-20;

27 августа: тяжелобольных – 605, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207. Умер 21 человек, от COVID-19-19.

«Чёрт с ними, с осложнениями»

Ирина Переладова напомнила, что есть временные методические рекомендации, где прописаны «все вопросы» по степени тяжести, ведению пациентов, лечению, профилактике и так далее. «Если интересно, все сеть в доступе, можно взять и почитать», – комментирует врач.

Также, по словам спикера, тяжелых больных в ковидных госпиталях стало меньше, поскольку некоторых пациентов, излечившихся от коронавируса, переводят в обычные стационары.

«Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались, кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар. Это не должно быть экстраполировано, что они все разом выздоровели. Ничего подобного», – объяснила Ирина Переладова.

Эксперт выразила недоумение, что многие люди боятся сделать прививку из-за «каких-то возможных осложнений», но при этом не боятся последствий ковида и его лечения.

По словам врача, для лечения тяжелых ковидных больных используют препараты, которые вызывают серьезные последствия.

«Никто даже не спрашивает о последствиях лечения, которые могут остаться на всю жизнь. И все готовы лечиться. А знаете, почему не спрашивают? Потому что люди находятся между жизнью и смертью. Люди готовы на все, уже черт с ними, с осложнениями. Зато по поводу вакцинации все высказываются от души», – заявила врач.

ТОЛК