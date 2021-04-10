Горняк22: Алтайский комик выступит в шоу «Comedy Баттл»

Ерсултан Каранов из Республики Алтай поборется за участие в полуфинале шоу «Comedy Баттл». В своем выступлении он будет шутить на тему дистанционного обучения.

9 апреля стартует новый выпуск шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. В нем примет участие комик из Республики Алтай Ерсултан Каранов.

Ерсултан родился в небольшом селе в Кош-Агачском районе. Ему всего 22 года, но он уже покорил сердца зрителей ТНТ. Сегодня он поборется за выход в полуфинал, чтобы попытаться выиграть уже в финале 5 млн рублей.

Комик рассказал, что участие во втором этапе было очень волнительным. В сегодняшнем выступлении Каранов будет шутить на тему дистанционного обучения.

«Волнение перед выходом на сцену есть всегда, но именно от первых секунд зависит, усилится оно или же уйдет, появится ли возможность расслабиться и кайфануть», – поделился Ерсултан.

Поболеть за алтайского комика можно будет сегодня в 22:00 на телеканале ТНТ.

Алтайская правда