Горняк22: В ночь на 10 апреля в Барнауле отключат светофоры и освещение на улице Попова

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Освещение улицы и светофоры не будет работать несколько часов ночью.

С 22.30 9 апреля до 2.00 10 апреля Горэлектротранс Барнаула отключит линии наружного освещения по улице Попова. Также не будут работать светофоры на пересечении улиц Попова и Трактовой, на Попова в районе ЗСВ, а также на Трактовой, 88, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Участников движения призывают быть внимательными на указанных участках и соблюдать требования дорожных знаков.

Барнаул

Алтайская правда