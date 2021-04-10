Горняк22: В ночь на 10 апреля в Барнауле отключат светофоры и освещение на улице Попова

Горняк22: В ночь на 10 апреля в Барнауле отключат светофоры и освещение на улице Попова10.04.2021
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Освещение улицы и светофоры не будет работать несколько часов ночью.
С 22.30 9 апреля до 2.00 10 апреля Горэлектротранс Барнаула отключит линии наружного освещения по улице Попова. Также не будут работать светофоры на пересечении улиц Попова и Трактовой, на Попова в районе ЗСВ, а также на Трактовой, 88, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Участников движения призывают быть внимательными на указанных участках и соблюдать требования дорожных знаков.
Барнаул