Горняк22: Мэр Барнаула Вячеслав Франк встретился с руководителями строительных организаций

9 апреля глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с руководителями строительных организаций. На встрече обсудили установленную приаэродромную территорию и план по строительству школ в рамках нацпроекта «Образование».

В ходе дискуссии, которая касалась приаэродромной территории, было предложено проработать возможность пересмотра границ седьмой подзоны. Вячеслав Франк поручил городскому комитету по строительству, архитектуре и развитию рассмотреть этот вопрос. Также он попросил подключиться к этой теме руководителей строительных организаций и архитекторов и проанализировать перспективы освоения высвобождаемых в случае корректировки участков.

Что касается нацпроекта «Образование», то за счет строительства новых школ и возведения пристроек в ближайшие 7 лет в Барнауле будет создано свыше 7 тыс. новых ученических мест. Что позволит полностью обеспечить потребность новых микрорайонов, где проживает более 70 тыс. горожан, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Строительство социальных объектов сегодня очень ответственная и непростая задача как для муниципальной власти, так и для застройщиков. Сегодня мы ждем предложений от строительного сообщества по реализации этой непростой и амбициозной задачи. Без создания социальной инфраструктуры невозможно развитие новых территорий в городе», — отметил Вячеслав Франк.

Барнаул

Алтайская правда