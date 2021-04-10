Горняк22: «Островок социализма» сохранился в Алтайском крае

Фото Олег БОГДАНОВ

«Островок социализма», «парк советского периода» – как только не называют базовое хозяйство села Урлапово, племзавод колхоз имени Кирова. Сегодня урлаповцы, колхозники и работники социальной сферы, отмечают его 90-летие.

«Нельзя нам без колхоза»

«Рассказываешь кому, какое у нас благоустроенное село, как правление помогает колхозникам решать жилищные и многие другие проблемы, – не верят» – эту фразу в Урлапово Шипуновского района мы слышали часто, от многих людей, которые гордятся самим фактом причастности к истории колхоза имени Кирова: другого такого в России не сыщешь.

Глава администрации Урлаповского сельсовета Галина Зыбина – из местных. Дочь известной в крае доярки Валентины Хламиной, она и сама 32 года отработала на ферме.

– Вся моя жизнь связана с селом, с колхозом. Никогда мы не делились, не знаем иной жизни, не умеем по-другому. Живем и работаем воедино, потому и в самые сложные годы выстояли. Нельзя сельскому человеку без колхоза. Он – гарант его благополучия. Многие удивляются, узнав, что хозяйство сохранилось у нас в таком, советском, виде. Но главное – сохранилось достоинство человека труда, утраченное там, где люди оставлены на выживание, – рассказывает Галина Геннадьевна.

И вот вам еще один урлаповский феномен – демографический. Люди отсюда не уезжают – наоборот. Население села сегодня – около 850 жителей, в том числе шесть многодетных семей. У Кокориных – восемь ребятишек, у Головинских пока шестеро, но на подходе еще две дочки. Подрастают в Урлапово 38 детсадовцев и 123 школьника. А когда есть ученики, то и вопрос закрытия школы, как в других сельсоветах, не поднимается.

Урлаповское чудо

– Мы никогда не жили плохо, – с гордостью говорит о своей малой родине Зыбина. – А ведь колхоз мог пойти по тому сценарию, что привел к развалу многие села края. Директору Петру Иосифовичу Павлову еще в 90-е предлагали отделиться, забрать технику и лучших людей, создать фермерское хозяйство. Но он молодец, не дал развалить колхоз, сберег производство и село.

«Как в сказку попали», – говорят приезжающие сюда гости самого разного ранга. «Чудо настоящее» – так назвал территорию во время поездки в колхоз Александр Карлин, в 2013 году – губернатор Алтайского края.

Урлапово и впрямь необычно. И не только потому, что его проблемы, от очистки дорог до реконструкции социальных объектов, берет на свои плечи базовое хозяйство. Десятилетиями здесь шлифовалась культура сельского бытия. Даже сейчас, весной, когда повсюду хлам вытаивает из-под снега, в этом селе – а мы присматривались придирчиво – чисто! На проталинках и просохших уже участках убрано, выметено. Ни тебе мусорных куч, ни переполненных контейнеров.

– Вы летом к нам приезжайте, – улыбается Зыбина, – вот тогда настоящую красоту увидите. Цветники, подстриженная травка – нам колхоз триммер подарил….

Время легенд

Весной 1931 года в Урлапово были созданы четыре коллективных хозяйства: «Ударник», «Большевик», «Колхоз им. Фрунзе», «Колхоз им. Кирова». В 50-м они объединились в один крупный колхоз имени Кирова. Между первым его председателем, Иваном Глотовым, и ныне действующим, Сергеем Шлее, целая жизнь.

Абсолютный же рекорд по длительности пребывания «у руля» агропредприятия – за Петром Павловым. 40 лет, с 1979 по 2019 год. Именно при нем появилось оно, село нового типа, с крепким базовым производством, улицами благоустроенного жилья, социальными объектами, мемориальным уголком – памятниками «Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и Сергею Кирову, визитной карточкой Урлапово.

Сегодня уже легендами звучат рассказы коренных кировцев о том, что в прежние времена дома колхозников отапливались электрокотлами. Но так было!

– Став председателем, я задумался о существующей несправедливости, – вспоминает Пётр Павлов. – Почему у горожан есть условия для нормальной жизни, а у сельчан нет? Доярка, чтобы успеть перед утренней дойкой истопить печь и управиться по хозяйству, вставала в 5 утра. Ни на кого не надеясь, мы стали устанавливать электрокотлы. Первые 50 – тем, кто рано встает и поздно ложится, дояркам и механизаторам. Потом остальным специалистам.

Шлейфом возникали и решались задачи реконструкции электросетевого хозяйства, водоснабжения, благоустройства производственных помещений и жилья колхозников.

И в период распада СССР, когда в других селах рушились устои привычной жизни, пустели дома, колхоз имени Кирова стоял колоссом. Кировцы не сократили ни головы КРС, не отдали ни пяди своей земли. И получали зарплату, когда в иных районах края годами не видели живых денег.

«Закон – один на все времена, – объясняет секрет устойчивости коллективного хозяйства Пётр Павлов. – Хорошо работать и ни на кого, кроме самих себя, не надеяться».

Второго такого нет

Со дня нашей последней встречи с Петром Иосифовичем прошло 7 лет. В этот раз он представляет нам своего преемника – с 2019 года колхоз имени Кирова возглавляет директор Алейского маслосыркомбината Сергей Шлее. Сам же Павлов от дел не отошел, в свои 82 остается в курсе всех событий.

Сергей Владимирович, выкроивший в своем максимально плотном дне чуток времени, чтобы рассказать журналистам о планах хозяйства, на наше удивление произнес ровно те же слова, что мы уже слышали ранее на земле урлаповской из уст его предшественника: «Я считаю, надо меньше разглагольствовать, а больше работать».

Уже при Шлее многое изменилось. Колхоз обрел статус племзавода по воспроизводству симментальской породы КРС, провел ряд реконструкций, построил мехток с сушильным комплексом и комбикормовый завод, приобрел техники на 55 миллионов рублей: К-700, косилок, комбайнов российского производства.

– Мы люди простые, любим всё советское, но дело не только в поддержке отечественного производителя, – рассуждает Сергей Владимирович. – Надо понимать разницу между стоимостью владения и стоимостью содержания. Не отказываемся и от импортных агрегатов, если их производительность выше, чем у российских аналогов. К приобретению техники подходим разумно и спокойно.

Совершенствуются технологии, модернизируется производство. Неизменно одно – традиции.

– Базовое предприятие должно заниматься проблемами села, и мы придерживаемся традиций, взращенных Петром Иосифовичем Павловым. Потому что «никто, кроме нас». Ему удалось построить село современного типа, а правильность политики заботы о живущих здесь людях прошла испытание временем. Поверьте мне как человеку, занимающемуся развитием сельхозпредприятий и в других территориях края. Второе село с таким же, как в Урлапово, уровнем благоустройства и благосостояния найти трудно, – продолжает собеседник.

Отметим, как и у других степняков, нередки здесь засухи и падение урожайности основных культур на 10 тысячах гектаров посевных площадей. Но только в последнее время колхоз вложил около 3 миллионов рублей в социальные учреждения села.

Песни про колхоз

Итак, колхоз имени Кирова – это 7-часовой рабочий день, отсутствие безработицы, льготы для работников, высокая зарплата, достойный уровень жизни.

Вся сельская инфраструктура отремонтирована, реконструирована и действует на благо людям: клуб, библиотека, детсад, школа, спортзал, столовая, магазин, пекарня, ФАП, профилакторий, стоматологический кабинет и… салон красоты. Да, местные доярки щеголяют свеженьким маникюром.

Проблемы? Есть, как в любом селе. Нехватка учителей, например. Но по мере надобности колхоз по согласованию с районным комитетом по образованию доставляет на уроки в Урлапово нужных учителей-предметников.

– Сегодня под эгидой Минсельхоза России инициировано множество программ поддержки села и наша задача – войти на условиях софинансирования во все, куда только сможем, – делится своими меценатскими планами новый руководитель хозяйства.

Меж тем в Доме культуры, где занимаются 11 творческих объединений, полным ходом готовятся к празднованию 90-летия колхоза имени Кирова. Подновили краской зрительный зал, оформили стенды летописи Урлапово. Директор ДК Лилия Левицкая интригу не раскрыла, сказала только, что над праздничной программой и мегаконцертом они работают вместе с коллегами из райцентра.

Зато удивил заместитель председателя по животноводству Юрий Бровкин, вызвавшийся сопровождать нас на ферму. Оказавшись в храме культуры, он взял гармонь и запел. Песня, один из номеров концертной программы, звучала посвящением родному колхозу.

Животноводческая база племзавода – 1,5 тысячи голов КРС, 650 – дойного стада. Основа – красно-пестрые голштины, симменталы. Всё производимое молоко сдается 1-м сортом на Алейский маслосыркомбинат.

И вот она, современная система навозоудаления, которой так гордятся животноводы-кировцы. Юрий Бровкин показывает – просто, как всё гениальное. Вода по желобам уносит навоз в общий накопитель, откуда электронасосами и шлангами его, уже как ценное удобрение, перегружают в машины и вывозят на поля. По этому типу организована работа на четырех дворах.

«Трудолюбив, честен, порядочен, и техника у него всегда в идеальном состоянии» – так Сергей Шлее представил нам Владимира Маслакова. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За заслуги в труде», из династии колхозников. За 35 лет работы в хозяйстве он вырос в мастера-универсала, в зависимости от сезона может управлять любой машиной. Сейчас, например, занимается смешиванием кормов для фермы.

– Работу свою люблю, в семье всё хорошо – чего не жить? – улыбается Владимир Васильевич. – С женой Еленой Ивановной мы вырастили двоих детей, они разлетелись и теперь время от времени зовут нас к себе. Но как уехать из Урлапово? Колхоз нам родной. С любой проблемой можно прийти к председателю, корм выписать для домашней скотинки или ссуду в банке взять – помогут.

В машинно-тракторной мастерской, которой более 20 лет заведует Николай Кокорин, горячая пора подготовки техники к посевной. Техническое состояние 50 машин – зона его ответственности. До армии Николай успел отучиться в ПТУ на помощника машиниста электровоза, но, отслужив, вернулся в родное Урлапово, с тех пор в колхозе. Здесь же на мехтоку трудится его жена Татьяна. У супругов две дочери. О том, кому в селе хорошо, специалист сказал так: «Кто работает – тот и зарабатывает. Колхоз поддерживает самых старательных. Мне, например, дом построил за 50% стоимости».

Передовая доярка Светлана Урусканова – из приезжих. Перебраться в Урлапово решилась 3 года назад, а вместе с ней и ее семья.

– Мы жили в Ермачихе Мамонтовского района. Ну как жили… Скорее прозябали. Дети уехали в Барнаул в поисках заработка, а мы с мужем за ними – помочь. Вскоре нам позвонили наши ермачихинские земляки, обосновавшиеся в Урлапово. Они так хвалили это село, что мы поехали сначала на разведку, а потом и насовсем. Обзавелись хозяйством, и все теперь работаем в колхозе – я, муж Геннадий, дочь Лена с зятем Пашей, ждем еще сына Даулета и его девушку Юлю. У нее, правда, специальность городская – «специалист по ландшафтному дизайну». Ну, значит, будет в Урлапово свой дизайнер, – смеется Светлана Николаевна.

К слову, на днях решается жилищная проблема этой замечательной семьи. Колхоз помог с приобретением большого дома на улице Фрунзе.

Идет время, но колхоз имени Кирова остается в какой-то степени островком социализма в мире рыночных отношений. Не верите, что такое бывает? Приезжайте, увидите всё своими глазами.

Факт

В колхозе трудятся 9 заслуженных работников сельского хозяйства РФ, и множество людей, награжденных орденами, медалями, статусными почетными грамотами и дипломами. Неоднократно хозяйство становилось победителем трудового краевого соревнования, награждалось за большой вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий. Но помимо наград за производственные достижения кировцы особо гордятся золотой грамотой фонда «Меценаты столетия» за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия.

Алтайская правда