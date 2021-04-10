Горняк22: Народные приметы 10 апреля: как и чем поправить здоровье

10 апреля в народном календаре – Иларион — Выверни оглобли. Православные чтят в этот день память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Второе название праздника произошло потому, что в это время на Руси выворачивали оглобли из саней, убирая зимний транспорт на хранение.

На прогалинах к этому периоду распускались весенние первоцветы, среди них – мать-и-мачеха. На Илариона славили этот цветок.

С ним была связана интересная легенда. У одной женщины умерла любимая дочь. Всю свою любовь и тепло мать тратила, посещая могилу умершей. Но ее падчерица тем временем не получала ни капли ласки. Из чувств матери и мачехи и родился в земле цветок. Его листья всегда направлены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой и холодной – к миру людей.

Полезные свойства «царь-травы» известны еще во времена Гиппократа. У каждой из частей мать-и-мачехи есть лечебные эффекты: собирают и листья, и цветы, и корни растения. Она обладает отхаркивающим, мягчительным, обволакивающим, противовоспалительным, антисептическим и потогонным действием.

На Руси эту траву «пользовали при хроническом кашле, стоячем дыхании, при язвах груди». Ей лечили стоматиты, раны, золотуху.

Народные приметы на 10 апреля

Если в этот день пошел дождь – год будет урожайный.

Если уже слышны глухие раскаты грома – начнутся затяжные дожди.

Если утром всё укрыло туманом и появился иней – в этом году хорошо уродятся фрукты, овощи и злаки.

Если сороки уселись на верхушках деревьев – скоро будет тепло.

Чибисы низко летают и громко кричат – стоит ждать засушливое лето.

Алтайская правда