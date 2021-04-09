Горняк22: Свыше 300 тыс. человек заняты в сфере малого и среднего предпринимательства Алтайского края

Благодаря эффективным инструментам и мерам федеральной и региональной поддержки в 2020 году в Алтайском крае удалось не допустить снижения занятости в секторе малого и среднего предпринимательства. Более того, список МСП пополнили почти 6,5 тысяч жителей края. Об этом 7 апреля на заседании правительства региона рассказал начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По его словам, в 2020 году совокупный объем финансовой поддержки МСП превысил полтора миллиарда рублей по всем направлениям. Кроме того, в регионе был реализован целый комплекс нефинансовых мер: отмена проверок контрольно-надзорными органами, перенос срока уплаты налоговых платежей, снижение страховых взносов и многое другое.

«Мы понимаем, что эффект пандемии носит отложенный характер, — отметил Александр Большаков. — Причем в разных сферах экономики ситуация не идентичная. Так, к примеру, продовольственная торговля стала одной из наиболее пострадавших отраслей. Карантинные меры, ограничивающие мобильность населения, закрытие половины предприятий сферы общепита и бытового обслуживания, переход на онлайн-заказы и доставку продукции курьерами не могли не сказаться на объемах и структуре потребления населения».

В результате в 2020 году в крае наблюдалась общероссийская тенденция сокращения оборота во всех сферах потребительского рынка. Вместе с тем торговая отрасль была и остается крупнейшим налогоплательщиком в регионе. По итогам 2020 года налоговые поступления от предприятий торговли превысили 17 млрд рублей и составили 18,6% от всех налоговых платежей региона.

«Общими усилиями нам удалось сохранить сферу торговли и услуг в крае, — сказал Александр Большаков. – Но очевидно, что возврат к доковидным показателям в этом сегменте, не будет одномоментным. По оценкам экспертов, последствия пандемии будут ощущаться минимум в течение 2021 года».

Алтайская правда