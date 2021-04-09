Горняк22: Политики прогнозируют существенное обновление депутатского корпуса АКЗС

Горняк22: Политики прогнозируют существенное обновление депутатского корпуса АКЗС09.04.2021
Фото Андрей КАСПРИШИН
Спикер парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко ожидает, что состав сменится на 30–40 процентов.
Об этом сегодня он рассказал во время встречи с журналистами. Такой прогноз отчасти можно сделать на основе заявившихся участников на процедуру предварительного голосования» Единой России» в АКЗС. Порядка 75 процентов — не являются действующими депутатами.
— Много молодёжи, волонтёров, — отметил Александр Романенко. — Также среди новых лиц — общественники, представители бизнеса. Заявились люди из медицинского сообщества, главные врачи медицинских учреждений.
Сейчас на предварительное голосование зарегистрировались порядка 120 человек. В партии предполагают, что конечная цифра участников может дойти на 400 потенциальных кандидатов на места в АКЗС.