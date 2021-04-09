Горняк22: Жителей Алтайского края отметили почетными наградами

Указом президента России отмечены за особые заслуги жители Алтайского края. Так, трое из них удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени гендиректор АО «Алтайвагон» Дмитрий Медведев, председатель СПК колхоза «Орлеанский» Александр Харлан (Благовещенский район) и старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Алтайская Игорь Бархатов.

Под руководством Дмитрия Медведева предприятие достигло высоких показателей. Так, средняя заработная плата выросла на 139%, объемы производства — на 148% (относительно 2017 года). Колхоз «Орлеанский», председателем которого является Александр Харлан, — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Благовещенского района Здесь внедряются новейшие технологии, тщательно следят за сохранением генетического потенциала и качеством семян. Производственный участок под руководством Игоря Бархатова уже три года подряд занимает первое место. Коллектив на 100% выполняет график отправления поездов, не допускает случаев отказа техсредств.

Кроме того, медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден директор ООО «Горизонт» Виктор Дафт (Михайловский район). Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен председатель СПК «Бурановский» Григорий Переверзев. Почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» — начальник Северо-Восточного ДСУ Сергей Сивец.

Фото: Википедия

Алтайская правда