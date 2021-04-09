Горняк22: Индексация пенсии работающим пенсионерам: что известно на данный момент

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам до сих пор не принято, хотя предложения сформулированы. Эксперты полагают, что решение могут озвучить по итогам послания президента РФ. С посланием Федеральному собранию Владимир Путин выступит 21 апреля 2021 года.

Напомним, индексация пенсий работающих пенсионеров прекратилась с 1 января 2016 года. А с 4 июля 2020 года в Конституции РФ появилась норма об обязательной индексации пенсий не реже раза в год. Там нет никаких оговорок о работающих пенсионерах. Нет и никакого деления граждан на категории. Сейчас пока индексация пенсий ведется только неработающим пенсионерам.

Президент Владимир Путин по итогам состоявшейся 17 декабря прошлого года пресс-конференции поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Представить свои предложения правительство РФ должно было до 1 февраля 2021 года.

Также накануне в Госдуму поступил новый законопроект, касающийся индексации пенсий работающим пенсионерам. Его внесло Заксобрание Севастополя. Разработчики предлагает вернуть индексацию с 2022 года.

Сейчас, согласно федеральному законодательству, перерасчет установленной страховой пенсии работающим пенсионерам производится с 1 августа. Корректировка носит беззаявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется.

Подчеркнем, размер увеличения у каждого пенсионера зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за минувший год. Чем выше заработная плата, тем больше сумма уплаченных страховых взносов и выше сумма увеличения. Но перерасчет пенсии производится с учетом индивидуального пенсионного коэффициента, определенного исходя из суммы страховых взносов, но не более 3 баллов.

А индексация пенсий работающих пенсионеров после прекращения трудовой деятельности проводится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Но пенсионер все же не сразу получит выплату в соответствующем размере. Получать пенсионное обеспечение в полном размере пенсионер будет только спустя 2 — 3 месяца после прекращения работы. Однако эти месяцы будут ему компенсированы.

Алтайская правда